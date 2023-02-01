За незаконную торговлю в Рязани с начала года выписали 83 штрафа

С начала года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю привлекли 83 нарушителя. Они оштрафованы на общую сумму 117 700 рублей.

Об этом сообщают административные комиссии при мэрии города.

По региональному закону «Об административных правонарушениях» торговля и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Для граждан штраф составляет от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 15 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей.