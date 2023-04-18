За незаконную торговлю рязанцев оштрафовали с начала года на 906 300 рублей

С начала года в Рязани 566 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 906 300 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ежедневно сотрудники контрольно-аналитического управления администрации обследуют территории во всех районах города. По результатам выявленных нарушений составляются протоколы, которые затем направляют в административные комиссии.

Напомним, что в соответствии с Законом Рязанской области «Об административных правонарушениях», торговля и оказание услуг в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Организация незаконной торговли и оказания услуг в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.