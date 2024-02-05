Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

За неделю в Рязанской области случилось 15 пожаров, погиб человек

7info
Изображение от Rochak Shukla на Freepik
spot_img

За период с 29 января по 4 февраля на территории Рязанской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС России. 

Ликвидировано 15 техногенных пожаров.

Огнем уничтожено и повреждено 10 строений и 2 единицы техники. На пожарах спасено 5 человек, эвакуировано 3 человека, погиб 1 человек.

 1 февраля на пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Гоголя города Рязани спасено 5 человек, эвакуировано 3 человека, из них 1 ребенок.

3 февраля на пожаре в жилом доме на улице Луговой села Сенцово Сасовского района погиб мужчина 1985 года рождения.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Житель Рязанской области выиграл в гослотерею «Рапидо» более 6,5 млн рублей

Новости Рязани
Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Возможно, он или она еще не знает о своем везении.

Стали известны подробности романа учительницы с 11-летним учеником

Новости мира
Учительница, задержанная за роман с 11-летним учеником в Ленобласти,...

Мэрия Рязани сообщила о заделке аварийных выбоин на дорогах

Новости Рязани
Это временная мера для устранения аварийности.

Полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Новости мира
Рейд полиции и других силовиков в клуб в Екатеринбурге,...

Москвич совратил падчерицу, сел за руль и разбился в ДТП

Новости мира
Житель Москвы попал в больницу после аварии, в которую...