За неделю в Рязанской области случилось 15 пожаров, погиб человек

За период с 29 января по 4 февраля на территории Рязанской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС России.

Ликвидировано 15 техногенных пожаров.

Огнем уничтожено и повреждено 10 строений и 2 единицы техники. На пожарах спасено 5 человек, эвакуировано 3 человека, погиб 1 человек.

1 февраля на пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Гоголя города Рязани спасено 5 человек, эвакуировано 3 человека, из них 1 ребенок.

3 февраля на пожаре в жилом доме на улице Луговой села Сенцово Сасовского района погиб мужчина 1985 года рождения.