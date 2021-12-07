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Вторник, 7 декабря, 2021
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За неделю со счетов рязанцев мошенники похитили более 3 млн рублей

Александр Ильин

За минувшую неделю со счетов жителей Рязанской области мошенники похитили более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Так, 58-летняя местная жительница перевела телефонным аферистам 1,7 млн рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, заверили женщину, что на её имя пытаются взять кредит и необходимо срочно перевести деньги на «резервный счет». 

У пенсионера из Железнодорожного района Рязани мошенники похитили 1,3 млн рублей, заверив мужчину, что его пьяный сын насмерть сбил пешехода. Чтобы «не раздувать» дело и решить вопросы на месте, пожилому рязанцу предложили передать наличные деньги «курьеру». 

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Расследованием этих дел сейчас занимается полиция. В правоохранительных органах призывают жителей региона быть бдительны и внимательны к своим сбережениям.

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