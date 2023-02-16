За неделю работы «антигололёдной» горячей линии специалисты «Рязанского городского оператора» обработали более 100 заявок

Диспетчерская служба группы компаний «Рязанский городской оператор» сообщила статистику обращений на «горячую линию» по борьбе с гололёдом, работа которой стартовала 8 февраля 2023 года. За минувшую неделю специалисты управляющих компаний обработали 120 обращений горожан. Фотоотчеты о проделанной работе по чистке дворовых территорий от снега и льда выкладываются в специальной группе ВК: Борьба с гололёдом. Группа компаний «РГО».

Работники ЖКХ уточнили, что из 120 обращений 32 заявки относились к другим территориям, находящихся вне зоны управления компаний «Рязанского городского оператора». Это были либо муниципальные территории, либо других управляющих компаний.

Тем не менее, работники «РГО» помогли городским службам. Совместными силами управляющей компании «Бытремсервис» и «РГО» была проведена обработка муниципальной территории антигололедными реагентами в районе домов 69 и 70 на улице Гагарина в Рязани.

Возможностями «горячей линии» воспользовались и жители Касимова. Жители дома 15 мкр. Приокский обратились с просьбой ликвидировать на придомовой территории наледь. В тот же день сотрудники ООО «ЖКО-17 КАСИМОВ» провели работы по очистке. Соответствующий фотоотчет выложен в группе.

Масштабные работы по уборке льда на дороге прошли во дворе дома 15 по улице Советской Армии в Рязани. Там бригада ООО «Жилсервис Рязань» провела полное грейдирование, полностью очистив дорогу от наледи и снега. А бригада управляющей компании «Зеленая Роща» качественно отработала заявку от жителей дома 11 на улице Шевченко.

Работа горячей линии продолжается. Она организована для жильцов домов, которые находятся в обслуживании управляющих компаний «Рязанского городского оператора». В их число входят 9 управляющих компаний, работающих на территории Рязани, Касимова, Рязанского района. Всего это 767 жилых многоквартирных дома. Уточнить можно на сайте.

Телефон «горячей линии» 8(920)637-77-09, заявки принимаются по будням с 8.00 до 17.00.