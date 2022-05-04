За неделю на пожарах в Рязанской области эвакуировали 72 человека

За период с 25 апреля по 3 мая 2022 года на территории Рязанской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Об этом сообщил пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Ликвидировано 146 пожаров, из них: 20 техногенных, 32 горение мусора, 94 горение сухой травы. Огнем уничтожено и повреждено 17 строений и 3 единицы техники. Эвакуировано 72 человека, травмировано 2 человека.

25 апреля на пожаре в многоквартирном жилом доме на улице 50 лет СССР в городе Касимове пострадали: мужчина 1983 года рождения, мужчина 1974 года рождения, госпитализированы. Эвакуировали 22 человека.

25 апреля на пожаре в жилом многоквартирном доме деревни Чурилково Рыбновского района эвакуировали 15 человек.

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3 мая на пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Интернациональной города Рязани эвакуировали 35 человек, в том числе 7 детей.