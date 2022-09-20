Вторник, 20 сентября, 2022
Татьяна Проводина

За мародёрство и добровольную сдачу в плен в России предусмотрено лишение свободы

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Государственная Дума РФ признает периоды мобилизации и военного положения отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Такие поправки внесены 20 сентября на рассмотрение.

Проект поправок к Уголовному кодексу РФ, предлагающий включить понятия «военного положения» и «мобилизации», опубликованы на портале правовой информации, – пишет Федеральное агентство новостей.

За добровольную сдачу в плен грозит лишение свободы до 10 лет, а за мародёрство – до 15 лет. Также предусмотрены тюремные сроки за отказ от выполнения приказов командования во время боевых действий, самовольное оставление части и уклонение от службы во время объявленного военного положения.

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