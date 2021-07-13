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Вторник, 13 июля, 2021
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За лето в детских лагерях отдохнут свыше 20 000 рязанских школьников

Елена Лобанова
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Более 20 000 школьников отдохнут в лагерях Рязанской области. Для их пребывания подготовили 368 учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

К настоящему времени в оздоровительной кампании уже приняли участие свыше 15 300 детей. 

— Они побывали как в загородных лагерях, так и местах с дневным пребыванием детей. Более 2 000 школьников побывают в учреждениях на побережье Черного моря. В приоритете также – организация отдыха для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, — рассказал Николай Любимов. 

Своевременная и ответственная подготовка лагерей помогли реализовать оздоровительную кампанию без серьезных происшествий.  

Губернатор поручил зампредседателя Правительства Роману Петряеву держать на личном контроле дальнейшее проведение летней оздоровительной кампании.

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