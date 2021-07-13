За лето в детских лагерях отдохнут свыше 20 000 рязанских школьников

Более 20 000 школьников отдохнут в лагерях Рязанской области. Для их пребывания подготовили 368 учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
К настоящему времени в оздоровительной кампании уже приняли участие свыше 15 300 детей.
Своевременная и ответственная подготовка лагерей помогли реализовать оздоровительную кампанию без серьезных происшествий.
Губернатор поручил зампредседателя Правительства Роману Петряеву держать на личном контроле дальнейшее проведение летней оздоровительной кампании.