За лето в детских лагерях отдохнут свыше 20 000 рязанских школьников

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Более 20 000 школьников отдохнут в лагерях Рязанской области. Для их пребывания подготовили 368 учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

К настоящему времени в оздоровительной кампании уже приняли участие свыше 15 300 детей.

— Они побывали как в загородных лагерях, так и местах с дневным пребыванием детей. Более 2 000 школьников побывают в учреждениях на побережье Черного моря. В приоритете также – организация отдыха для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, — рассказал Николай Любимов.

Своевременная и ответственная подготовка лагерей помогли реализовать оздоровительную кампанию без серьезных происшествий.

Губернатор поручил зампредседателя Правительства Роману Петряеву держать на личном контроле дальнейшее проведение летней оздоровительной кампании.