За кражу кошелька возбудили уголовное дело против 60-летней жительницы Шилова

Шиловские полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что 74-летняя женщина приехала в райцентр за покупками. В одном из магазинов она забыла свой кошелек, в котором было 6 000 рублей. Когда пенсионерка обнаружила пропажу и вернулась в магазин, кошелька там уже не оказалось. Она обратилась в полицию.

С помощью работников магазина полицейские установили, что к хищению причастна 60-летняя жительница Шилова. Она зашла в тот самый магазин и, увидев оставленный кошелек, решила забрать его себе. Деньги женщина успела потратить, а сам кошелек принесла домой, где полицейские и обнаружили его.

Теперь 60-летней злоумышленнице грозит уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».