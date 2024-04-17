За кражу домкрата михайловцу грозит лишение свободы до 2 лет

Житель Михайлова украл из магазина домкрат, который принадлежал работнику этого магазина. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

О пропаже домкрата сообщил 32-летний работник магазина инструментов. Его он выставил на продажу.

Найти злоумышленника помогли свидетели. Выяснилось, что это 36-летний местный житель.

По предварительной информации, он зашел в магазин и увидел домкрат на входе. Он подумал, что инструмент выставлен далеко от прилавка, и продавец может не заметить, если он попытается его вынести на улицу.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу.

Сейчас стоит вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.