Вторник, 9 июля, 2024

За избиение знакомого в Касимове приговорили двух мужчин к длительному лишению свободы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: Pxhere

В Касимове двое мужчин осуждены к длительному лишению свободы за избиение знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Инцидент случился 29 июля 2023 года. Компания знакомых выпивала, и между ними дважды возник конфликт. Сначала двое мужчин избили потерпевшего. А во время второй ссоры женщина нанесла ему более 10 ударов ножом в область шеи и рук. Потерпевший скончался. Его тело спрятали в лесном массиве неподалеку от дома.

За избиение двое мужчин — житель Москвы и житель Шиловского района — получили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы и 8 лет лишения свободы соответственно. Отбывать его им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении жительницы Касимовского района, которая нанесла потерпевшему ножевые ранения, рассматривается в суде по существу.

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