За год в общественном транспорте Рязани выявили 904 нарушения

В прошлом году в Рязани выявлено 904 нарушения на транспорте, сообщила пресс-служба гордумы.

Отчет о работе профильного управления мэрии депутаты рассмотрели на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Коммерческие автобусы в Рязани планируют поэтапно перевести на использование подвижного состава повышенной вместимости (до 70 человек). В 2021 году перевели маршруты № 75М2 «Большая ул., 2а — Недостоево», № 45М2 «пос. Ворошиловка — мкр. № 1 Дашково-Песочни».

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За 2021 год выявлено 904 нарушения, в том числе:

75 нарушений расписания движения, особенно в утренние, вечерние часы пик;

49 нарушений, связанных с несоблюдением водителями схемы движения, правил посадки и высадки пассажиров;

34 нарушения, связанные с оплатой пассажирами проезда безналичным способом;

52 нарушения, связанных с несоблюдением требований по содержанию салонов, кузовов маршрутных транспортных средств в надлежащем санитарном состоянии;

124 случая некорректного обращения водителей, кондукторов с пассажирами;

521 нарушение масочного режима.

При управлении транспорта создан Общественный совет для привлечения активной части населения в принятии социально значимых решений и обсуждения текущих вопросов транспортного обслуживания города.