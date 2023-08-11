За год продажи в новостройках Рязани выросли на 40%

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» зафиксировали рост продаж в своих проектах на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании назвали прошедший июль одним из самых результативных месяцев за последние годы.

Результативность продаж обусловлена сразу несколькими интересными трендами. Например, эксперты отмечают, что увеличилась доля клиентов, приобретающих недвижимость без использования ипотеки. Показатель выровнялся до 50/50, вернувшись на уровень, который был зафиксирован около 3-х лет назад. Такая динамика связана в том числе и с появлением выгодных программ рассрочки, которые позволяют клиентам не переплачивать за жилье, а также иметь возможность внести небольшой первоначальный взнос.

«При этом драйвером спроса, безусловно, остаются льготные программы по ипотеке. Особенной популярностью пользуется программа для IT-специалистов, которая занимает 30% от ипотечных сделок в новостройках компании, — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс». – Более того, мы уже проводим первые сделки по единой ипотеке от ДОМ.РФ – для специалистов бюджетной сферы, в рамках которой ставка по региональной льготной программе будет снижена на 2 п. п».

Рост продаж, безусловно, связан и с выводом новых проектов и корпусов – например, этим летом компания представила новую резиденцию «Медный», которая раскрывает главные преимущества комфортной жизни для покупателей – в ней огромное внимание будет уделено благоустройству – появится двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут. Также предусмотрена вся необходимая инфраструктура – на первых этажах откроются бытовые сервисы, магазины и кофейни, коворкинг, детская игровая и собственный тренажерный зал.