Пятница, 11 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

За год продажи в новостройках Рязани выросли на 40%

7info7

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» зафиксировали рост продаж в своих проектах на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании назвали прошедший июль одним из самых результативных месяцев за последние годы.

Результативность продаж обусловлена сразу несколькими интересными трендами. Например, эксперты отмечают, что увеличилась доля клиентов, приобретающих недвижимость без использования ипотеки. Показатель выровнялся до 50/50, вернувшись на уровень, который был зафиксирован около 3-х лет назад. Такая динамика связана в том числе и с появлением выгодных программ рассрочки, которые позволяют клиентам не переплачивать за жилье, а также иметь возможность внести небольшой первоначальный взнос.

«При этом драйвером спроса, безусловно, остаются льготные программы по ипотеке. Особенной популярностью пользуется программа для IT-специалистов, которая занимает 30% от ипотечных сделок в новостройках компании, — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс». – Более того, мы уже проводим первые сделки по единой ипотеке от ДОМ.РФ – для специалистов бюджетной сферы, в рамках которой ставка по региональной льготной программе будет снижена на 2 п. п».

Рост продаж, безусловно, связан и с выводом новых проектов и корпусов – например, этим летом компания представила новую резиденцию «Медный», которая раскрывает главные преимущества комфортной жизни для покупателей – в ней огромное внимание будет уделено благоустройству – появится двор-сад с ландшафтным дизайном, детскими площадками и зоной воркаут. Также предусмотрена вся необходимая инфраструктура – на первых этажах откроются бытовые сервисы, магазины и кофейни, коворкинг, детская игровая и собственный тренажерный зал.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Сбор предложений в народную программу партии «Единая Россия» обсудили в сфере наставничества

Встреча проходила на базе Штаба общественной поддержки.

Автоледи погибла за рулём БМВ, врезавшись на скорости в грузовик в Башкирии

По данным Госавтоинспекции, в 2021 году автоледи лишили прав за пьяную езду.

Мэрия Рязани обнародовала программу празднования Дня города

В этом году Рязань отметит 928-ю годовщину, торжественные, спортивные и культурные мероприятия пройдут во всех районах.

На фестивале «Небо России» прошли Рязанские воздушные игры

К сожалению, из-за испортившейся погоды запланированное свечение воздушных шаров не состоялось.

В Рыбновском и Сапожковском районе обнаружили бешенство у мелкого рогатого скота

Сейчас там проводят мероприятия для предотвращения распространения заболевания.

В Рязани в Педагогическом сквере обвалилась пешеходная дорожка

В момент происшествия там находился пешеход, серьёзные травмы он не получил.

После обнаружения старых захоронений и человеческих костей на площади Свободы прокуратура начала проверку

Связано это с тем, что при проведении работ по реконструкции на площади Свободы были обнаружены человеческие кости и старые захоронения.

В силовых структурах назвали причину громких хлопков в Скопине

В ГУ МЧС России сообщали, что вызовов по поводу каких-либо происшествий не поступало.

Более 20 тыс. российских казаков стали участниками спецоперации

Об этом «Известиям» рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

В Скопине пожарные выезжали тушить огонь на лестничной клетке

На пожаре есть пострадавший, это мужчина 1968 года рождения.

Актриса Лиана Гриба выходит замуж за коллегу

О свадьбе с 30-летним избранником 25-летняя Лиана сообщила в соцсетях.

В сети сообщают о громких хлопках в Скопине

Говорится, что звуки были настолько сильные, что «дома трясутся».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации