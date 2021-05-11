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Вторник, 11 мая, 2021
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За долги у рязанца арестовали ГАЗель

7info7
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У рязанца за долги судебные приставы арестовали ГАЗель. Информация об этом появилась на официальном сайте Управления ФССП России по Рязанской области.

Мужчина с 2019 года не оплачивал штрафы ГИБДД и налоги. В ходе рейда приставы остановили автомобиль должника и наложили на него арест. ГАЗель оставили рязанцу на ответственное хранение.

Управление ФССП России по Рязанской области рекомендует гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства, регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также обращаться на Единый портал «Госуслуги» и использовать возможности мобильного приложения «ФССП России».

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