13 декабря 2024 года мессенджер Viber был заблокирован в России по решению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Основной причиной блокировки стали нарушения требований российского законодательства, касающиеся организаторов распространения информации. Ведомство заявило, что блокировка необходима для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, а также для борьбы с продажей наркотиков и распространением незаконной информации.

Viber, который имеет значительное присутствие в России (по состоянию на октябрь 2023 года, около 26% населения страны в возрасте 12 лет и старше использовали этот мессенджер), уже сталкивался с проблемами в отношениях с российскими властями.

В июне 2023 года Viber был оштрафован судом на 1 млн рублей за неудаление информации, содержащей недостоверные сведения об СВО, а в марте этого года — на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного в России контента, пишет «Интерфакс».

Viber работает с декабря 2010 года. В 2014 году мессенджер купил японский холдинг Rakuten. Полное название сервиса сейчас: Rakuten Viber Messenger.