За 9 месяцев 2021 года более 6 тысяч рязанок стали мамами

Рязаньстат накануне Дня матери, 28 ноября, опубликовал регирнальну статистику, связанную с материнством и детством.

На начало 2021 года в Рязанской области проживало 595,4 тыс. женщин. Средний возраст матери в городах – 28,8 лет, в сельской местности – 28,7 лет.

В 2020 году было 105 многоплодных родов, из них 104 двойнями, одна — тройней.

За январь-сентябрь 2021 года мамами стали 6,2 тыс. женщин, впервые — 2278 женщин, вторых по счету детей – 2403 женщины. Детей более высоких очередностей, когда семья имеет троих и более детей, родили 1550 женщин.