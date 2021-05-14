За 5 лет объем финансовой поддержки Рязанской области вырос в 2 раза — Макаров

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В пятницу, 14 мая, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров публично отчитался перед рязанцами. Он рассказал, что за время своего срока объем финансовой поддержки региона вырос в 2 раза.

Андрей Макаров напомнил, что в Госдуму от Рязанской области он выдвинулся пять лет назад.

Тогда я приехал в Рязани и встретился с губернатором Олегом Ковалевым. Спросил у него, какие тут главные проблемы. В ответ он меня отвез в БСМП, где вместе с пациентами жили крысы. Тогда я все понял, — рассказал Макаров.

Депутат также заметил, что раньше в регионе практически не было лечения онкологии.

В современном онкодиспансере стоимость оборудования больше, чем стоимость стен. А это значит, что рак больше не будет приговором. БСМП и онкодиспансер — начало моего депутатского пути в регионе. Поэтому для меня это очень важные объекты, — подчеркнул Макаров.

В 2016 году объем федеральной поддержки составил 11 млрд рублей, а в 2021 — 23 млрд рублей. Макаров подчеркнул, что это без учета коронавирусных средств.

Объем поддержки на реализацию нацпроектов в Рязанской области вырос на 70%, а на реализацию региональных мероприятий — в 3 раза. Значительно выросла поддержка здравоохранения.