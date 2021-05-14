За 5 лет объем финансовой поддержки Рязанской области вырос в 2 раза — Макаров

В пятницу, 14 мая, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров публично отчитался перед рязанцами. Он рассказал, что за время своего срока объем финансовой поддержки региона вырос в 2 раза.
Андрей Макаров напомнил, что в Госдуму от Рязанской области он выдвинулся пять лет назад.
Депутат также заметил, что раньше в регионе практически не было лечения онкологии.
В 2016 году объем федеральной поддержки составил 11 млрд рублей, а в 2021 — 23 млрд рублей. Макаров подчеркнул, что это без учета коронавирусных средств.
Объем поддержки на реализацию нацпроектов в Рязанской области вырос на 70%, а на реализацию региональных мероприятий — в 3 раза. Значительно выросла поддержка здравоохранения.