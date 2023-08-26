За 2023 год в Рязанской области совершили более 600 преступлений, связанных с наркотиками

25 августа в Скопине прошло выездное заседание антинаркотической комиссии Рязанской области, провёл его губернатор Павел Малков. Выездной формат работы в комиссии введён по поручению главы региона, его цель — повысить качеством профильной деятельности в конкретных муниципальных образованиях.

На заседании рассмотрели текущую наркоситуацию в регионе и конкретно в Скопине. Также обсудили меры, направленные на снижение количества наркозависимых граждан, различных правонарушений. Согласно мониторингу, в первом полугодии в области совершено более 600 преступлений, связанных с наркотиками. Более 70% состоящих на диспансерном учёте – граждане в возрасте 20-39 лет. В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено более 200 административных правонарушений, 85% из них связаны с немедицинским потреблением.

Члены комиссии обратили внимание на серьёзный рост случаев отравлений наркотическими веществами. Их зафиксировано 38 случаев, 12 из них — с летальным исходом. Обратили внимание на недавние изменения федерального законодательства в вопросах реабилитации и социализации.

Павел Малков подчеркнул, ситуацию в Рязанской области нужно менять коренным образом. Существенный уровень наркоугрозы сохраняется:

— Очевидно, что нужны дополнительные меры. Надо очень внимательно посмотреть, где следует усилить профилактику, как улучшить работу медицинской и социальной реабилитации. Правоохранительные органы со своей стороны попрошу проанализировать эффективность действий в системе выявления и пресечения наркопреступлений. Должен быть комплексный подход в этой работе, и ее нужно постоянно совершенствовать, – подчеркнул Павел Малков.

Губернатор добавил, что важно работать с каждым наркозависимым, который попадает в поле зрения правоохранителей и медиков. Новый выездной формат работы нужно практиковать и в дальнейшем, что позволит более детально рассматривать антинаркотическую работу в отдельных муниципалитетах, выработать конкретные меры с учетом специфики их развития.

В рамках рабочей поездки в Скопинский район глава региона ознакомился с ходом строительства предприятия «Скопинфарм» и реконструкции моста через реку Проня.