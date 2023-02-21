За 2022 год ОСФР по Рязанской области зарезервировало 375 электронных сертификатов на технические средства реабилитации

Отделение Социального фонда России по Рязанской области за 2022 год зарезервировало 375 электронных сертификатов для 211 получателей услуг на общую сумму 15 миллионов рублей, на которую было приобретено более 13 тысяч изделий. Это — кресла-коляски, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, специальные средства и абсорбирующее бельё. На сегодняшний день электронным сертификатом воспользовались 113 человек, из них 39 детей.

Для удобства получателей услуг на сайте СФР размещен электронный каталог технических средств реабилитации (ТСР), в котором можно ознакомиться с представленными на рынке изделиями. В нем представлено свыше 6,7 тысяч изделий реабилитации, а также 609 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации.

В Рязанском регионе действуют 9 точек продаж, работающих с электронным сертификатом. Подробную информацию о точках продаж можно получить на сайте каталога ТСР и в приложении социальный навигатор. Здесь же можно узнать стоимость ТСР, приобретаемого с помощью электронного сертификата.

Узнать размер компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации (TCP) можно онлайн на сайте СФР. Для этого нужно на региональной странице отделения (г. Рязань) найти раздел «Информация для жителей региона», затем выбрать раздел «Гражданам», в выпадающем списке выбрать строку «Компенсация за ТСР».

Уже больше года ОСФР по Рязанской области выдает инвалидам и пострадавшим на производстве электронные сертификаты, которыми воспользовались десятки человек. Каждый из них убедился в преимуществе нового способа приобретения технических средств реабилитации.