За 1 квартал года в Рязани произошло 139 ДТП, в которых ранено 176 человек

13 апреля прошло заседание городской комиссии по БДД под председательством заместителя главы администрации Михаила Ромодина. В нем приняли участие руководители профильных структурных подразделений администрации и представители региональной Госавтоинспекции.

Участники заседания, в частности, обсудили дорожную ситуацию в областном центре. По данным ГИБДД, за 1 квартал текущего года в Рязани произошло 139 дорожно-транспортных происшествий, в которых 176 человек получили ранения. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечено снижение общего количества ДТП, а также уменьшение количества пострадавших в них людей. Дополнительно рассмотрели вопрос возможности применения подвижного комплекса автоматической фотовидеофиксации правонарушений «Автоураган-МС» для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Представители управления благоустройства рассказали о текущей работе по повышению безопасности дорожного движения, которая проводится по всей территории города – нанесение разметки, установка и обновление дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, регулировка работы светофорных объектов, обустройство нерегулируемых пешеходных переходов.

Также подробно обсудили обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами. Так, в прошлом году на 109 участках дорог при нанесении дорожной разметки на пешеходных переходах была нанесена дорожная разметка с чередованием белых и желтых полос с использованием износостойких материалов. На 40 нерегулируемых пешеходных переходов оборудовали искусственными дорожными неровностями и системами светового оповещения, а также дорожными знаками повышенной информативности на щитах со светоотражающей пленкой. В текущем году работа по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов будут продолжены.

В рамках заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения участники доложили о проведенных мероприятиях по укреплению дорожно-транспортной дисциплины среди водительского состава транспортных предприятий.

По всем рассматриваемым вопросам комиссией были вынесены рекомендации структурным подразделениям городской администрации и заинтересованным сторонам в отношении дальнейшего соблюдения безопасности дорожного движения на территории Рязани.