Юрист рассказал, на что нужно обратить внимание при продаже автомобиля

Юрист Дмитрий Безделин рассказал агентству «Прайм», на что нужно обращать внимание при продаже автомобиля.

Нередко случает так, что человеку, продавшему автомобиль, начинают приходить штрафы за нового владельца. Чтобы такой ситуации не случилось, важно правильно оформить сделку. Для начала стоит обратить внимание на договор купли-продажи. В нём важно прописать пункт о том, что в случае привлечения к административной ответственности предшествующего собственника, новый собственник несет материальную ответственность и обязуется выплатить убытки.

Кроме того, нужно оформить акт приёма и передачи транспортного средства в двух экземплярах. В ПТС необходимо внести запись о новом собственнике. Исключение составляют только случаи, в которых ПТС числится в электронном формате. Также важно составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через ГИБДД. Затем регистрацию автомобиля, оформленную на прежнего водителя, важно приостановить.

В случае, если новый владелец авто не перерегистрирует его на себя в течение 10 суток, необходимо самостоятельно подать заявление о прекращении регистрации через Госуслуги. Также можно обратиться в Госавтоинспекцию и решить этот вопрос в порядке живой очереди.