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Вторник, 12 октября, 2021
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Юная рязанка может стать лучшим кондитером страны

7info

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Школьница из Рязани примет участие в очередном выпуске программы «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

Мии Покровской 10 лет, она живёт в Рязани, учится в четвёртом классе. Девочка играет на скрипке, несмотря на юный возраст уже занимается бизнесом — продаёт бижутерию. В свободное время любит готовить.

На встречу с Агмазовым и членами жюри Мия принесла торт «Панчо».

Спецвыпуск программы с участием детей выйдет на «Пятнице! 12 октября в 19.00.

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