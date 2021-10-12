Юная рязанка может стать лучшим кондитером страны

Школьница из Рязани примет участие в очередном выпуске программы «Кондитер» с «королем тортов» и звездным кондитером Ренатом Агзамовым. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

Мии Покровской 10 лет, она живёт в Рязани, учится в четвёртом классе. Девочка играет на скрипке, несмотря на юный возраст уже занимается бизнесом — продаёт бижутерию. В свободное время любит готовить.

На встречу с Агмазовым и членами жюри Мия принесла торт «Панчо».

Спецвыпуск программы с участием детей выйдет на «Пятнице! 12 октября в 19.00.