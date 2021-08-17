Ярославец погиб под камнепадом в Краснодарском крае

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Недалеко от Анапы в заповеднике «Утриш» под камнепадом погиб ярославец Леонид Завадский, пишет портал 76.ru.

В отделе охраны территории учреждения пояснили, что инцидент произошел рано утром 13 августа во время дождя.

«Погибший проигнорировал предупреждения об опасных погодных условиях, аншлаги, висящие при входе на территорию заповедника, прошел за ограждение и попал под камнепад», – рассказали в заповеднике.

В результате случившегося у мужчины оказалась повреждена аорта и бедро. Он скоропостижно скончался. По словам знакомых, ярославец спешил на поезд и пытался сократить путь. В обстоятельствах случившегося разбирается СК Краснодарского края.