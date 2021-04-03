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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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Ярославцы жалуются, что в центре города с крыши падают кирпичи

Никита Брыкин

В группе Единой диспетчерской службы в социальной сети «ВКонтакте» предупредили, что со стен госпиталя на улице Революционной  начали падать кирпичи.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако жители Ярославля призвали установить ограждение, чтобы избежать травм. Также они считают недопустимым тот факт, что памятник архитектуры начинает разваливаться прямо на глазах.

В администрации Кировского и Ленинского района отметили, что в ближайшее время это сделает заведующий административно-хозяйственной частью здания.

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