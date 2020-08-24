Звезду TikTok избили за провокационные танцы в наряде монашки

Блогер, звезда TikTok Яна Леонова пожаловалась, что ее избили из-за видеороликов, которые она выкладывают в социальных сетях. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Она рассказала, что незнакомец подъехал к ней на самокате и несколько раз ударил по лицу. Появилось видео, на котором запечатлено, как девушка рыдает на камеру с окровавленным лицом.

Леонова отметила, что сняла побои в травмпункте и поехала писать на обидчика заявление в полицию.

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Девушка оказалась в поле зрения СМИ после того, как провокационно станцевала в костюме католической монашки.