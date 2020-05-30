Звезду «Физрука» обвинили в убийстве двух человек

Актер Владимир Сычев рассказал в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым, что он был обвинен в убийстве двух человек. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Звезда сериала «Физрук» поведал, что однажды неизвестные вскрыли его машину и украли находившиеся там документы. Вскоре артиста арестовали. Оказалось, что злоумышленник использовал его документы, когда сбил насмерть двух человек.
К счастью, свидетель подтвердил, что в момент трагедии за рулем находился другой человек, и Сычеву удалось избежать тюрьмы. При этом виновнику ДТП удалось уйти от наказания.
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