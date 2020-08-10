Звезда «Ворониных» показала шикарную фигуру в купальнике

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова похвалилась перед поклонниками шикарной фигурой. Снимок актриса выложила в Инстаграм.
На фото Екатерина предстала в ярком раздельном купальнике, который подчеркнул стройность и грациозность Волковой. в подписи к кадру актриса отметила, что любит вечера воскресенья, в ходе которых нет спешки и хаоса.
Поклонники артистки остались в восторге от ее фигуры и красивого телосложения. Люди написали звезде множество хвалебных комментариев.
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