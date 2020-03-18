Звезда Playboy разделась и провела дезинфекцию

Фото — Инстаграм Марии Лиман

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман провела дезинфекцию своих вещей. Для этого модели пришлось оголиться. Процесс антибактериальной обработки красотка показала на видео в своем Инстаграме.

На кадрах можно заметить личные вещи Марии: телефон, денежные купюры, монеты, часы. Все это Лиман обработала антисептиком, наносив его на салфетку. Кроме того, девушка протерла свои кроссовки, а также нижнее белье бордового цвета. Его красавица сняла в прямом эфире.

Такой ролик, демонстрирующий борьбу с коронавирусом, вызвал резонанс в Сети. Пользователи остались шокированы смелым поведением Марии Лиман.