Звезда фильма «Крик» рассказала, что продолжение картины будет очень страшным

Нив Кэмпбелл, звезда «Крика», рассказала в интервью о продолжении картины. В частности, она отметила, что фильм ожидается очень пугающим. Слова актрисы приводит «Киноафиша».

Нив Кэмпбелл не раскрыла все детали сюжета, одна ясно дала понять, что зрителей ожидает кромешный ужас. По словам актрисы, в «Крике 5» она будет вся в крови.

— Я рада вернуться. А также рада видеть Кортни Кокс, Дэвида Аркетта и новых молодых актеров. И мне нравится работать с новыми режиссерами, — рассказала Нив.

Напомним, создатель франшизы Уэс Крэйвен скончался в 2015 году, а без него известная актриса не хотела сниматься. Однако после она прочитала сценарий нового фильма, которые и смог ее переубедить.

— «Мне было тревожно из-за смерти невероятного режиссера Уэса Крэйвена, и я не была уверена, стоит ли снимать фильм без него. Но новые режиссеры пришли ко мне с прекрасным сценарием и с уважением подошли к истории, — отметила звезда.

Премьера «Крика 5» намечена на 14 января 2022 года.