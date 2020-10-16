Звезда фильма «Крик» рассказала, что продолжение картины будет очень страшным

Нив Кэмпбелл, звезда «Крика», рассказала в интервью о продолжении картины. В частности, она отметила, что фильм ожидается очень пугающим. Слова актрисы приводит «Киноафиша».
Нив Кэмпбелл не раскрыла все детали сюжета, одна ясно дала понять, что зрителей ожидает кромешный ужас. По словам актрисы, в «Крике 5» она будет вся в крови.
Напомним, создатель франшизы Уэс Крэйвен скончался в 2015 году, а без него известная актриса не хотела сниматься. Однако после она прочитала сценарий нового фильма, которые и смог ее переубедить.
Премьера «Крика 5» намечена на 14 января 2022 года.