Звезда «Друзей» поцеловала телеведущую в губы в прямом эфире

Американская актриса Дженнифер Энистон побывала в гостях передачи The Ellen DeGeneres Show, где поцеловала телеведущую Эллен Дедженерес. Об этом пишет Лента.

Известно, что 61-летняя ведущая состоит в браке с женщиной. Звезда сериала «Друзья» поинтересовалась, когда она последний раз целовалась с мужчиной. Дедженерес ответила, что иногда такое случается.

Телеведущая спросила у Энистон, когда она целовалась с девушками. Узнав, что актриса этого не делает, Дедженерес придвинулась к ней поближе и поцеловала в губы.