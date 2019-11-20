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Звезда 90-х Наталья Ветлицкая даст интервью Андрею Малахову

Известная и очень  востребованная в 90-х годах певица Наталья Ветлицкая возвращается на сцену.

Она стала популярной благодаря хиту «Посмотри в глаза» на который тогда ещё клипмейкер, а ныне известный режиссёр Фёдор Бондарчук снял стильный  клип.

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Благодаря сексуальному образу и танцевальным хитам певица очень стремительно ворвалась в первые строчки хит парадов страны конца 20 века.

В течение последних 20 лет Ветлицкая проживала в Испании, не давала концертов и не выступала на ТВ.

О  возвращении  певицы стало известно из инстаграма. Её интервью можно будет увидеть в передаче «Привет, Андрей».

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