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ZTE приступила к продаже первого 5G-смартфона

С понедельника, 5 августа, китайская компания ZTE приступила к продаже смартфона Axon 10 Pro, первого аппарата, поддерживающего технологию 5G. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС

Аппарат получил 8-ядерный процессор Snapdragon 855 с 6 Гбайтами оперативки, работать он будет на  Android 9.0 Pie. Внутренняя память смартфона – 128 Гбайт, также есть слот для microSD с емкостью до 512 Гбайт. Аккумулятор имеет ёмкость 4 тысячи миллиампер-часов.

В июле была объявлена предпродажная цена Axon 10 Pro – она составляет около 722 долларов США.

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