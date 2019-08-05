ZTE приступила к продаже первого 5G-смартфона

С понедельника, 5 августа, китайская компания ZTE приступила к продаже смартфона Axon 10 Pro, первого аппарата, поддерживающего технологию 5G. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.



Аппарат получил 8-ядерный процессор Snapdragon 855 с 6 Гбайтами оперативки, работать он будет на Android 9.0 Pie. Внутренняя память смартфона – 128 Гбайт, также есть слот для microSD с емкостью до 512 Гбайт. Аккумулятор имеет ёмкость 4 тысячи миллиампер-часов.



В июле была объявлена предпродажная цена Axon 10 Pro – она составляет около 722 долларов США.

