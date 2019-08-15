На главную Новости мира Знакомство в Сети оставило жительницу Курска без телефона и денег
Новости мираПроисшествия

Знакомство в Сети оставило жительницу Курска без телефона и денег

39-летняя жительница Курска осталась без денег и телефона после того, как нашла себе нового приятеля в Сети. Разрешать ситуацию пришлось правоохранителям.

Во время проведения расследования полицейские установили, что жертва познакомилась с 41-летним мужчиной. После знакомства она пришла домой к своему приятелю. Но, когда ушла из гостей, не смогла найти у себя большую сумму денег, а также один мобильник и свою сумку. Ухажер и вовсе пропал, на связь с ней не выходил.

Личность «сетевого» друга была выяснена. Стражи порядка пообщались с ним и узнали, что в будущем курянин с новой знакомой общаться не желал, именно поэтому он решил забрать себе сумку и деньги потерпевшей. При этом денежные средства мужчина уже куда-то потратил, а смартфон хотел реализовать. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Курск.тв.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Братцы-Рязанцы» исполнили «купеческие байки»

В Рязани открылась выставка «Художник и театр»

На Касимовском шоссе в Рязани горит дом

Жара в Рязани в пятницу пойдёт на спад

В Рязани задержан водитель, скрывшийся после наезда на женщину

В лесу в Ряжском районе уничтожили ручную гранату

Рязанские врачи спасли жизнь молодой женщины и её будущего малыша

В Рязани построят три уличные хоккейные площадки

На Форуме древних городов рязанцев научили играть в русские шахматы

В Приокском автомобиль сбил ребёнка на переходе

Жителя Рязанской области будут судить за изнасилование 12-летней девочки

Николай Любимов встретился с мэром города Исфахана

Около 50 делегаций планирует принять участие в заседании Ассоциации древних городов

Советская PR-кампания. Как продвигали крестьянские займы?

В Рязани второй раз проходят Дни международного бизнеса

Актёры Рязанского театра кукол показали детям «Красную шапочку»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

ВТБ демонстрирует инновационные технологии на годовом общем собрании акционеров

В Иркутской области пенсионерка перевела мошенникам 300 тыс. рублей

Слепой водитель проехал по треку Top Gear