Знакомство в Сети оставило жительницу Курска без телефона и денег

39-летняя жительница Курска осталась без денег и телефона после того, как нашла себе нового приятеля в Сети. Разрешать ситуацию пришлось правоохранителям.

Во время проведения расследования полицейские установили, что жертва познакомилась с 41-летним мужчиной. После знакомства она пришла домой к своему приятелю. Но, когда ушла из гостей, не смогла найти у себя большую сумму денег, а также один мобильник и свою сумку. Ухажер и вовсе пропал, на связь с ней не выходил.

Личность «сетевого» друга была выяснена. Стражи порядка пообщались с ним и узнали, что в будущем курянин с новой знакомой общаться не желал, именно поэтому он решил забрать себе сумку и деньги потерпевшей. При этом денежные средства мужчина уже куда-то потратил, а смартфон хотел реализовать. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Курск.тв.