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Жуткая авария в Петербурге: нарушение ПДД, труп, Калина на тротуаре

На территории Северной столицы случилось страшное ДТП с летальным исходом. Информация появилась на странице паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.

По данным ГИБДД, виновником происшествия стал водитель 1994 года рождения. Он проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Когда Ford Focus молодого автомобилиста «пролетал» пересечение дорог с нарушением ПДД, он столкнулся с Ладой Калиной, за рулем которой был водитель 1952 года рождения. В результате мощного удара российская легковушка вылетела за пределы дорожного полотна и укатилась далеко на тротуар. Машина была изуродована.

В результате ЧП смертельные травмы получила пассажирка Лады – женщина 1959 года рождения. Она умерла на месте. Кроме того, травмированными оказались молодая пассажирка автомашины Ford – девушка 1997 года рождения – она доставлена в больницу в тяжелом состоянии; водитель Калины, который также с тяжелыми повреждениями госпитализирован и виновник ДТП с увечьями средней степени тяжести

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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