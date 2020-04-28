Дед чуть не убил поленом 8-летнего внука в НАО

Житель Ненецкого автономного округа будет осужден за попытку убийства восьмилетнего двоюродного внука. Преступление 61-летний мужчина совершил 8 марта.
В чуме рядом с рекой Томаркой в 10-ти километрах от Нарьян-Мара пожилой гражданин из-за личной неприязни нанес мальчику удар поленом по голове. Нападение было совершено после того, как ребенок ушел гулять без разрешения и прихватил мобильник. Затем жестокий дед вытащил потерпевшего на улицу и бросил в морозном дворе на снегу.
Очевидцы сумели спасти ребенка, оказав ему вовремя необходимую помощь. Злоумышленник признал вину в совершении преступления, сообщает РЕН ТВ.
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