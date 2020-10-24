Жителя Липецка могут арестовать за махинации с больничным

В Липецке закончилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве с больничным, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оказалось, что в начале января 2020 года обвиняемый решил заказать по интернету фальшивый больничный лист. Открыв первую вкладку в сети интернет, он ввел все свои данные и сделал заказ.

Через несколько дней мужчина встретился с курьером, который передал ему документ. После этот больничный лист липчанин отнес на свою работу, надеясь, что никто не заметит подвоха.

В отделе кадров ему ничего не сказали, однако через несколько месяцев его вызвали в отдел полиции по факту предоставления фальшивого документа.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает арест на срок до четырех месяцев, — говорится в сообщении.