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Новости мираОбщество

Жителя Липецка могут арестовать за махинации с больничным

Елена Лобанова

В Липецке закончилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве с больничным, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Оказалось, что в начале января 2020 года обвиняемый решил заказать по интернету фальшивый больничный лист. Открыв первую вкладку в сети интернет, он ввел все свои данные и сделал заказ. 

Через несколько дней мужчина встретился с курьером, который передал ему документ. После этот больничный лист липчанин отнес на свою работу, надеясь, что никто не заметит подвоха. 

В отделе кадров ему ничего не сказали, однако через несколько месяцев его вызвали в отдел полиции по факту предоставления фальшивого документа. 

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает арест на срок до четырех месяцев, — говорится в сообщении.

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