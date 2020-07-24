Жительница Приморья обратилась в полицию из-за Чебурашки

Жительница Владивостока пожаловалась в правоохранительные органы на некое существо, схожее по внешности с Чебурашкой, которое мешает ей спать ночами. О происшествии на своей странице в Инстаграме написали сотрудники МВД.

На странице «Полиция Приморья» стражи порядка рассказывают о самых необычных заявлениях граждан. Одним из них и стало обращение жительницы Владивостока. Она уточнила, что Чебурашка следит за ней и не дает поспать ночью. Женщина попросила сотрудников полиции спасти ее от незваного гостя.

В данном случае правоохранители не остались в стороне. Они посоветовали женщине включать ночник перед сном, чтобы обезопасить себя от видений, сообщает Пятый канал.