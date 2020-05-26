Жительница Клина обокрала церковь

26 мая правоохранители из Твери задержали женщину, которая украла драгоценности из церкви. Преступление подозреваемая совершила, вскрыв раку с мощами.
По данным полицейских, о похищении драгоценностей сообщил настоятель храма Рождества Христова. Он рассказал, что раку с мощами святых вскрыла неизвестная похитительница. Затем она взяла ювелирные украшения и скрылась. Все драгоценности пожертвовали прихожане.
После оперативно-розыскных мероприятий была задержана 53-летняя женщина. она не работает и живет в Клину (Московская область). К моменту ареста воровка успела сбыть похищенное и уехать за пределы Тверского региона. Она призналась в совершении кражи. Теперь ее ждет суд, пишут Вести.
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