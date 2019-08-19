Жительница Дагестана погибла в ДТП в Дубае

Жительница Российской Федерации стала жертвой аварии на территории Дубая. Кроме того, из-за происшествия пострадали еще две россиянки.

Сообщается, что в ДТП угодил автобус с паломниками. Транспортное средство возвращалось с хаджа. Паломники стремились попасть в аэропорт Дубая. Тчобы отправиться на родину. Трагический инцидент случился, когда автобус с паломниками совершил остановку на трассе. В это время в него врезалась фура.

В результате столкновения одна женщина погибла, еще две получили различные повреждения. Известно, что все жертвы ЧП – жительницы республики Дагестан (РФ), сообщает РЕН ТВ.