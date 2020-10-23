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Житель Улан-Удэ избил фельдшера скорой помощи из-за коронавируса

Никита Брыкин

Железнодорожный суд Улан-Удэ вынес приговор местному жителю, который напал на бригаду скорой медицинской помощи. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел в мае. Фельдшер и санитар приехали на вызов к девушке, у которой болел живот. Ее супруг не пустил в квартиру медиков из-за своих религиозных взглядов и запросил женскую бригаду. Медики вышли на улице, там они сняли капюшоны противовирусных костюмов и приспустили медицинские маски.

Рядом стоял мужчина с собаками. Одна из них была без поводка. Врач попросил хозяина убрать животных. Тот стал кричать, что сотрудники скорой помощи разносят коронавирус.

Злоумышленник достал перцовый баллончик и распылил его в глаза медикам. Затем он ударил в затылок фельдшера, который в это время сидел на корточках. После этого мужчина сбежал в подъезд. Фельдшеру диагностировали химический ожог лица, глаз, ушных раковин, шеи и ушиб шеи.

На суде агрессор не признал вину, не попросил прощения перед потерпевшими. Горожанину дали два года условно. Суд учел, что у подсудимого болезненное состояние здоровья и инвалидность.

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