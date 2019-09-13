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Житель Уфы закидал мусором крыльцо приемной депутата

Житель города Уфы (Башкортостан) весьма оригинально выразил свой протест по факту заполненных мусором контейнеров около дома. Мужчина принес мешки с отходами прямо на крыльцо приемной депутата Горсовета Уфы Артура Хазигалеева.

Свою акцию уфимец провел вечером 9 сентября. Момент появления мусора около крыльца приемной был заснят камерой видеонаблюдения. Об инциденте в сети рассказал Хазигалеев. При просмотре видео можно заметить, как горожанин спокойно и неторопливо выкладывает мешки с мусором около приемной чиновника.

В итоге около здания, в котором работает депутат, образовалась огромная куча отходов. Хазигалееву акция не понравилась. Он обвинил горожанина в эгоизме, сообщает КП Уфа.

Фото и видео: соцсети

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