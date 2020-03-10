Житель Самары спас бездомного пса и едва не погиб

Около Сызрани (Самарская область) 28-летний мужчина спас бездомную собаку. Это произошло 9 марта. При этом он сам провалился под лед водоема и едва не погиб. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказались кадры с места события, сделанные свидетелями.

По словам жены смелого парня, чета ехала из регионального центра в Сызрань. Муж и жена заметили в районе реки Сызранки трех собак: одна была на берегу, а еще две уже очутились в воде, провалившись под лед. При этом одно пострадавшее животное вылезло на сушу самостоятельно, а второе не могло спастись без посторонней помощи.

<noscript><iframe src="https://ren.tv/player/video/embed/671094#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>

Отважный самарец бросился на помощь псу. Он сперва кидал собаке ветки. Однако это не помогало животному вылезти из воды. Тогда мужчина обвязался тросом и осторожно подполз к попавшему в беду псу, однако лед под россиянином треснул, человек оказался в воде. Однако он спас собаку, вытолкнув ее на лед. Затем он сам смог выбраться из ледяной воды.