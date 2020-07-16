Житель Озерска сходил в магазин голышом

Мужчина пришел в магазин в Озерске Челябинской области без одежды. Смелый вояж гражданина засняли на видео.

При просмотре ролика можно заметить, что мужчина без одежды сходил за покупками в магазин «Красное & Белое», а затем вышел оттуда и направился к черному кроссоверу. В момент совершения «голой» прогулки на мужчине была надета маска.

По предположениям, высказанным в Сети, мужчина проиграл спор кому-то из друзей. Гражданин пытался прикрыться пакетом, сообщает РЕН ТВ.