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Житель Омска вытолкнул с балкона свою возлюбленную после ссоры

В Омске осудили местного жителя, который едва не убил свою любимую. ЧП случилось в квартире на проспекте Мира в октябре минувшего года.

На территории жилища ранее судимый мужчина 36-ти лет поругался со своей возлюбленной. В ходе разборки омич нанес несколько ударов по лицу и телу женщины, а когда она сбежала на балкон и стала молить о помощи, он толкнул ее вниз. Потерпевшая упала на тротуар с высоты четвертого этажа.

В результате ЧП женщина получила много переломов позвоночника, закрытую ЧМТ, однако врачи сумели спасти травмированную омичку. За покушение на убийство женщины нападавший был осужден на 7 лет. Свое наказание он будет отбывать в ИК строгого режима. Кроме того, судом определено: преступник должен заплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред, сообщает Ом1.

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