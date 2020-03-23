Житель Омска разминулся с женой и напал на врачей за «убийство»

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Омские правоохранители задержали буйного мужчину. Он угрожал лечившим жену врачам, а одного даже ударил.

ЧП случилось 20 марта. В больницу Кировского округа ворвался гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Он вбежал в кабинет врачей и начал осыпать медработников в убийстве своей супруги, потому что женщина не пришла домой после посещения медучреждения. Ответ докторов о том, что после визита к ним женщина ушла, мужчина не воспринимал. Он сперва угрожал 56-летней женщине-врачу. Когда его пытался успокоить еще один сотрудник учреждения, агрессивный мужчина ударил оппонента в лицо.

В итоге сторож больницы нажал тревожную кнопку. Прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали агрессора, а затем позвонили его супруге, узнав, что женщина уже дома, а в пути она разминулась со своим мужем, потому что они следовали по разным дорогам. После этого дебошира отвезли в полицейский отдел. Ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.