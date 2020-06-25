Житель Норильска показал, как из почвы можно набрать солярки

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В Норильске мужчина показал в видеоролике, каковы новые последствия утечки дизельного топлива. Напомним, инцидент авария произошла на ТЭЦ-3.

При просмотре снятого жителем Норильска ролика можно заметить, как мужчина заверяет, что он вырыл ямку, в которой обнаружил жидкость, похожую на солярку. Ее можно заливать в топливные баки автомобилей и вездеходов.

– Обрезаешь бутылочку, и потом легко набираешь солярку. Чистейшая! Без воды! Можно еще набрать, – заявил мужчина.

После этого он вылил найденную жидкость в огонь. Костер тут же разгорелся. После чего «первооткрыватель» заключил, что в месте обнаружения можно рыть колодец, пишет РЕН ТВ.