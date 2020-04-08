Житель Мордовии заразил коронавирусом целую семью

Сотрудники Оперативного штаба Мордовии рассказали, как произошло заражение сразу семи человек на территории республики. Оказалось, что виноват в этом один мужчина.

По словам зампреда регионального правительства Галины Лотвановой, эпидемию в Мордовию завез несознательный местный житель. Он недавно на личном автомобиле уехал в Москву. В столице мужчина пробыл несколько дней, заразился COVID-19, а затем приехал назад на территорию Мордовии.

О своей поездке и заражении мужчина никому не рассказывал. Кроме того, он не обращался к помощи специалистов даже после того, как у него поднялась температура. В то время, пока мужчина умалчивал о своей болезни, он успел заразить коронавирусом целую семью из шести человек, сообщает Инфо-РМ.