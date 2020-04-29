Житель Кубани убил гостью и спрятал труп

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Житель Кубани убил женщину, которая пришла к нему в гости. После совершенного преступления мужчина спрятал труп погибшей в шкафу на даче.

Как сообщает РЕН ТВ, трагедия разыгралась в январе в Гулькевичах, когда 31-летний местный житель вместе с сожительницей распивал спиртное. К празднеству присоединилась 47-летняя подруга. Во время застолья она стала осыпать мужчину оскорблениями, в ответ разъяренный кубанец накинулся на обидчицу, начав душить. Затем он вывел оппонентку на улицу, а через некоторое время завел обратно в коридор дома, бросив там.

На утро мужчина нашел знакомую мертвой. Он завернул труп в ковер, а затем спрятал его в ванной комнате. Возлюбленной он сказал, что подруга ушла домой. Спустя пару дней убийца засунул тело женщины в шкаф и отвез на дачу, где скинул труп в погреб. Сожительница заподозрила неладное и заявила о странном поведении мужа в полицию. В итоге убийство было раскрыто.

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