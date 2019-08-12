Житель Коми получил нож в живот за комплимент

В Сыктывкаре местные правоохранители занимаются расследованием уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека. Подозреваемой является 41-летняя, судимая за уголовные преступления женщина.

Пострадавшим от деяния рецидивистки стал 28-летний мужчина. Он пришел в гости к женщине в компании приятельницы. Будучи в чужом доме, гость посмел сделать хозяйке несколько комплиментов. Ей такие знаки внимания не понравились из-за разницы в возрасте, после чего подозреваемая взяла в руки нож и нанесла своему воздыхателю проникающее колото-резаное ранение в живот.

После преступления нападавшая была задержана и доставлена в отделение. Расследование инцидента продолжается. Потерпевшему оказана медпомощь, он выжил, сообщает БНК Коми.