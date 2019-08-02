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Житель Димитровграда заразил несовершеннолетнюю ВИЧ

Житель Димитровграда (Ульяновская область) около года встречался с 15-летней девушкой. Мужчина был заражен ВИЧ-инфекцией, был осведомлен о данном факте, однако предохраняющие средства не использовал.

Известно, что молодой мужчина вступил в интимную связь с совершеннолетней. Это произошло по обоюдному согласию влюбленных. Вот только о своем недуге 25-летний димитровградец не сообщил.

В итоге несовершеннолетняя была заражена опасной болезнью. За половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет и заражение другого человека ВИЧ-инфекцией любвеобильного мужчину отправили в ИК общего режима на 6 лет. Кроме того, он будет должен выплатить потерпевшей полмиллиона в качестве компенсации причиненного вреда, сообщает 73 онлайн.

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